Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L’Assessore ai Trasporti, Lavori pubblici e Tutela del territorio, Mauro Alessandri interviene alla conferenza stampa “Il Treno della Dolce Vita” presso la Sala Presidenziale - Roma Ostiense (diretta web) - Ore 10.- L'assessore all'Urbanistica e alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, partecipa all'inaugurazione del murale di Alberto Sordi, realizzato dalla Fondazione Roma Cares della As Roma sulla facciata di un edificio Ater, in occasione dell'anniversario della nascita del grande attore. Via Ignazio Persico 2, nel quartiere della Garbatella a Roma - Ore 15 (segue) (Rer)