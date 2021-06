Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Conferenza stampa di fine mandato del Garante dell'Infanzia e dell'adolescenza Jacopo Marzetti. Prevista la presenza del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi, del Vicepresidente della Giunta regionale, Daniele Leodori, del Presidente emerito del Consiglio regionale del Lazio, Consigliere Mauro Buschini. Presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio (via della Pisana 1301, Roma) - Ore 11ROMA 2021- Roberto Gualtieri parteciperà all’incontro con i candidati alle primarie del centro sinistra in vista delle prossime amministrative a Roma, presso Spin Time Labs in via S. Croce in Gerusalemme 55 - Ore 17 (segue) (Rer)