Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (5)

- VARIE- A partire da domani sarà possibile visitare la Quadriennale d'arte 2020 – FUORI, in corso a Palazzo delle Esposizioni fino al 18 luglio 2021, senza prenotazione. L'ingresso è gratuito, dal martedì alla domenica, dalle ore 11 alle 20, e verrà regolamentato in loco dagli addetti al controllo accessi, secondo quanto stabilito dalle norme di contingentamento.- Webinar “Pnrr ed Economia Circolare: nuove opportunità per le imprese” organizzato da Unindustria ed Anima per il sociale nei valori d'impresa, associazione no profit di Unindustria. L’incontro di Unindustria e Anima per il sociale nei valori d'impresa approfondirà lo stato di avanzamento dell’economia circolare in Italia e nel Lazio - ore 15- Premiazione per la vittoria del campionato 2021 di Lazio Women. Alla cerimonia di premiazione della squadra Lazio Women, prima classificata nel campionato di serie B di Calcio Femminile e promossa per la prossima stagione nella massima serie, parteciperà la sindaca Raggi, Ludovica Mantovani (Figc), e il presidente Claudio Lotito. Sala della Protomoteca Campidoglio - Ore 17 (Rer)