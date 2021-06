Roma 2021: Michetti, in Carta turismo ci siano tutti punti d'attrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando viene il turista bisogna offrirgli una proposta. Ecco perché non è soltanto Roma: a Roma si può alloggiare, soggiornare e organizzare. Ma noi abbiamo dei posti intorno a Roma che vanno valorizzati e che devono entrare nella carta turistica di Roma. Come per esempio a Parigi entra a Versailles”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra per Roma Enrico Michetti in una intervista a Radio Radio. “Poi bisogna lavorare sui centri importanti che consentono l’afflusso del turista. Strade, ferrovie, ristorazione che abbiamo caratteristica. Dobbiamo creare questo brand che è stato disperso. Dobbiamo avere un marchio”. (segue) (Rer)