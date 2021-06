Roma 2021: Michetti, in Carta turismo ci siano tutti punti d'attrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo “è l’asse portante dell’economia della città ma” prima del Covid “arrivavano a pioggia, senza che la città li organizzasse, senza logistica. Oggi questo non è più possibile”, ha aggiunto Michetti. “Oggi il turismo va organizzato. Noi abbiamo il brand più importante del mondo, Roma è un unicum ma non lo valorizziamo. Dovremmo metterlo in rete. Per valorizzarlo abbiamo bisogno di trasporti efficienti, di decoro urbano, di sicurezza. Che comunque sono le stesse cose che chiedono i cittadini”, ha concluso. (Rer)