Scuola: Fp Cgil su Aec/Oepa Roma Capitale, i lavoratori non sono merce elettorale

- "Da un anno abbiamo chiesto la modifica del regolamento che disciplina il servizio di integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali. Per un anno l'assessora Mammì ha evitato la convocazione, rimandando la responsabilità alla commissione consiliare. Commissione che non è mai stata riunita su questo argomento, anche trincerandosi dietro una competenza mista tra Scuola e Sociale". Così in una nota Giovanni Alfonsi, Fp Cgil Roma e Lazio, tornando sulla questione degli operatori Aec/Oepa, dopo la denuncia di pochi giorni fa sulle lacune decisionali del Campidoglio e le speculazioni che stanno avvenendo. "Improvvisamente ogni problema e conflitto di competenze è stato superato, e oggi le due commissioni sono convocate, ad un'ora di distanza una dall'altra, per discutere di integrazione al regolamento. A queste convocazioni, giunte la sera per la mattina, non sono stati invitate le organizzazioni sindacali. Questa volta, però, non si tratta del solito disprezzo di questa maggioranza, di questa Giunta e di questa Sindaca verso la voce e le proposte delle lavoratrici e lavoratori, ma del senso istituzionale e dell'uso che si vuol fare delle Commissioni", prosegue il sindacalista. (segue) (Com)