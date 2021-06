Scuola: Fp Cgil su Aec/Oepa Roma Capitale, i lavoratori non sono merce elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da giorni alcuni personaggi del sottobosco romano, autoproclamatosi rappresentanti degli Aec/Oepa, tentano di raccogliere schede anagrafiche dei lavoratori dicendo che tale scheda "funzionerà da riscontro per la graduatoria" delle future assunzioni al Comune di Roma. Già venerdì scorso abbiamo denunciato l'iniziativa, dallo squallido sapore elettorale. Fortunatamente i lavoratori hanno disertato gli appuntamenti. Avevamo chiesto a sindaca e Giunta di chiarire e prendere le distanze da chi allude ad un mandato preciso ricevuto dai vertici, e lasindaca Raggi in effetti ha chiarito: l'operazione elettorale porta la firma della Giunta. Non solo infatti sono state convocate all'ultimo minuto le due commissioni, ma nel pomeriggio l'assessore al personale avrà un incontro con queste persone, in possesso delle analisi (pensiamo al libro bianco), delle proposte e delle aspettative dei lavoratori. Che le hanno messe a disposizione per trasformarle in qualche voto", denuncia Alfonsi. (segue) (Com)