Regno Unito-Australia: raggiunta intesa su accordo commerciale, annuncio atteso oggi

- Regno Unito e Australia avrebbero concordato, in termini generali, una nuova intesa commerciale. E' quanto riporta l'emittente televisiva "Bbc", secondo cui un annuncio formale in merito è atteso per la giornata di oggi. Il primo ministro britannico Boris Johnson e l'omologo australiano Scott Morrison avrebbero concordato i termini durante una cena a Downing Street nella serata di ieri. L'accordo tra Londra e Canberra rappresenta il primo negoziato da quando il Regno Unito ha abbandonato l'Unione europea, e viene visto da molti come un importante passo per la partecipazione britannica al Partenariato transpacifico (Cptpp). Il nuovo accordo dovrebbe consentire ai produttori alimentari britannici e australiani un accesso facilitato ai mercati dell'altro Paese. Il governo di Londra si è detto convinto che la partecipazione al Cptpp potrebbe rivelarsi una mossa vincente per agricoltori e allevatori britannici, ma fonti del settore riportano preoccupazione tra i produttori che il Regno Unito possa scendere a compromessi con i propri standard alimentari, in seguito alla firma dell'accordo. (Rel)