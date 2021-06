Covid: Salvini, non riaprire le discoteche significherebbe premiare abusivismo e illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non riaprire le discoteche e le sale da ballo significherebbe premiare abusivismo e illegalità, punire i nostri ragazzi senza motivo, regalare milioni di turisti ad altri Paesi europei. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini. "Dal primo luglio diritto al lavoro per tremila imprese e 100 mila lavoratori, insieme al diritto a un divertimento (sano e controllato) per milioni di giovani chiusi in casa da mesi", aggiunge. (Rin)