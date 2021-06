Etiopia: Unicef, 33 mila bambini gravemente malnutriti e in pericolo di vita nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 33 mila bambini in zone inaccessibili del Tigrè, in Etiopia, sono gravemente malnutriti e, senza un aiuto immediato, sono in imminente pericolo di vita. È la denuncia del Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia (Unicef), che in una nota ricorda che questi bambini sono tra gli oltre 2,2 milioni nell'Etiopia settentrionale in condizioni di insicurezza alimentare acuta, compresi almeno 140 mila nel Tigrè che stanno già affrontando condizioni simili alla carestia (livello Ipc 5). "Solo nell'ultimo mese abbiamo assistito a un aumento di quattro volte dei ricoveri settimanali di bambini per la cura della malnutrizione acuta grave. L'Unicef prevede che 56 mila bambini sotto i cinque anni nel Tigrè avranno bisogno di cure quest'anno contro la malnutrizione acuta grave, quasi sei volte di più della media annuale dei casi nella regione", ha dichiarato Henrietta Fore, direttrice generale dell'Unicef, ricordando che i tassi di malnutrizione tra le donne in stato di gravidanza e di allattamento sono costantemente superiori al 40 per cento, minacciando la vita dei neonati e delle loro madri. (segue) (Com)