Etiopia: Unicef, 33 mila bambini gravemente malnutriti e in pericolo di vita nel Tigrè (2)

- A peggiorare le cose, prosegue la nota, c'è il fatto che la crisi di malnutrizione nella regione ha coinciso con danni estesi ai sistemi e ai servizi essenziali, da cui i bambini dipendono per la loro sopravvivenza. "I team mobili per la salute e la nutrizione sono stati attaccati. Le strutture sanitarie sono state saccheggiate o danneggiate e la capacità di fornire vaccinazioni essenziali si è bloccata. Molti operatori sanitari non sono tornati al lavoro. La distruzione delle infrastrutture idriche ha causato un'estrema scarsità di acqua potabile", denuncia Fore. "Questi sviluppi potrebbero portare a focolai di malattie, esponendo i bambini malnutriti a un rischio di morte ancora maggiore. I siti che ospitano bambini sfollati e famiglie sono particolarmente vulnerabili alla trasmissione di malattie a causa delle condizioni insalubri e di sovraffollamento", ha proseguito la direttrice di Unicef, secondo cui la situazione, che è già catastrofica, potrebbe peggiorare ulteriormente poiché si prevede che l'insicurezza alimentare peggiori nei prossimi mesi, specialmente se non sarà possibile piantare i raccolti. (segue) (Com)