Etiopia: Unicef, 33 mila bambini gravemente malnutriti e in pericolo di vita nel Tigrè (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unicef, prosegue la dichiarazione, sta compiendo ogni sforzo per evitare che questo accada. "Il nostro obiettivo è quello di raggiungere ogni bambino in tutta la regione con servizi fondamentali per la salute, la nutrizione, l'acqua, i servizi igienici, l'istruzione e la protezione. Ciò include lavorare con i nostri partner in modo che tutti i bambini gravemente malnutriti ricevano cure salvavita prima che sia troppo tardi", ha detto Fore, sottolineando la necessità urgente di un sostegno finanziario più forte da parte dei donatori, mentre espandiamo i nostri programmi fondamentali per i bambini nei prossimi mesi per raggiungere tutti coloro che ne hanno bisogno. È anche imperativo che le parti in conflitto garantiscano che gli attori umanitari, compreso l'Unicef, abbiano un accesso sicuro e senza ostacoli sul campo per evitare una carestia diffusa e per raggiungere chi ne ha bisogno. I team mobili per la salute e la nutrizione hanno bisogno di accedere ai 21 distretti difficili da raggiungere per assistere i bambini, e dobbiamo essere in grado di portare avanti in sicurezza la prossima campagna contro il morbillo, la polio, per la vitamina A e la nutrizione in tutte le aree della regione del Tigrè", ha aggiunto la direttrice Unicef, ribadendo inoltre che le parti in conflitto hanno l'obbligo di tenere i bambini al sicuro dai danni e di porre fine agli attacchi ai civili e alle infrastrutture civili, comprese le strutture sanitarie e idriche. "Più di ogni altra cosa, i bambini della regione e le loro famiglie hanno bisogno di un'immediata cessazione delle ostilità in modo che possano ricevere in sicurezza i servizi salvavita e iniziare a ricostruire le loro vite", conclude Fore. (Com)