Francia: governatore Banca centrale de Galhau, economia nazionale in ripresa da crisi Covid

- L'economia francese accelera sulla strada dell'uscita dalla crisi del coronavirus. Lo ha detto il governatore della banca di Francia, François Villeroy de Galhau, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro". "Dopo la caduta del 2020, la crescita francese raggiungerà il 5,75 per cento nel 2021, più della media europea al 4,6 per cento e meglio della Germania e l'Italia", spiega il governatore. "Il potere d'acquisto della famiglie – spiega de Galhau - è stato in media mantenuto durante la crisi dai meccanismi di sostegno pubblico, cosa che ha provocato questo forte 'risparmio Covid' supplementare". "Lo valutiamo già a 142 miliardi a fine marzo e possibilmente 180 miliardi di euro alla fine dell'estate. Questo rappresenterebbe fino a 7 punti del Pil. È una riserva di crescita per il futuro se la fiducia dei francesi si dovesse avverare abbastanza forte", sostiene il governatore.(Frp)