Germania: inflazione in aumento a maggio al 2,5 per cento, massimo dal 2011

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Germania è aumentata a maggio scorso al 2,5 per cento su base annua, il massimo dal settembre del 2011. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha confermato il dato preliminare diffuso il 31 maggio. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta del quinto mese consecutivo di innalzamento del livello generale dei prezzi in Germania. A spingere l'inflazione, è stato ancora una volta l'aumento del costo dell'energia.(Geb)