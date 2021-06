Abruzzo: da Giunta regionale via libera a costruzione nuova cabinovia a Rivisondoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, nel corso della seduta di ieri sera, ha deciso, tra l'altro, di autorizzare il servizio regionale ad emanare il provvedimento con cui si approva la costruzione e l'esercizio di una cabinovia a dieci posti ad agganciamento automatico nel comune di Rivisondoli (Aq), in sostituzione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso Rm40 "Fontanile Vallone", da parte della società Sifatt. La nuova infrastruttura va ad arricchire l'offerta di servizi nel bacino sciistico dell'Alto Sangro, che vede in Roccaraso un punto di riferimento straordinario in Abruzzo. (Gru)