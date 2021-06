Polonia-Repubblica Ceca: Praga invia a Varsavia una bozza di accordo sulla miniera di Turow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha trasmesso alla Polonia una bozza di accordo sulla miniera di Turow. Lo rende noto il portale d'informazione "Business Insider". Secondo quanto precisato dal ministro dell'Ambiente ceco, Richard Brabec, il progetto include le condizioni alle quali Praga è disposta a ritirare il ricorso contro la miniera sporto presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue). Brabec ha detto anche che i negoziati sulla bozza presentata cominceranno giovedì prossimo. I dettagli della bozza non sono stati per il momento resti pubblici, se non indirettamente tramite le dichiarazioni degli ultimi giorni. Da queste risulta che la Repubblica Ceca chiede alla Polonia cinque milioni di euro per ogni giorno di mancata sospensione della miniera di Turow, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". (segue) (Vap)