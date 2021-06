Polonia-Repubblica Ceca: Praga invia a Varsavia una bozza di accordo sulla miniera di Turow (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I premier di Polonia e Repubblica Ceca, Mateusz Morawiecki e Andrej Babis, hanno discusso la questione a margine del Consiglio europeo straordinario a Bruxelles il 24 e 25 maggio. Secondo Morawiecki i due Paesi sono vicini a un accordo con il quale Praga ritirerà il ricorso in cambio di un impegno di Varsavia al cofinanziamento di progetti pluriennali per il valore di 45 milioni di euro. Babis ha però successivamente smentito che la Repubblica Ceca voglia ritirare il ricorso. "Non ritireremo nessuna causa. Lo escludo", ha detto il premier, che ha ammesso invece che la parte polacca ha riconosciuto le obiezioni di Praga sulla miniera per la prima volta e vuole trovare un accordo per risolvere la questione. (Vap)