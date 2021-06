Algeria: Covid, nessun caso nuovo registrato in 21 governatorati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute dell'Algeria ha rivelato che 21 governatorati non hanno registrato alcun nuovo caso di Covid-19. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero, 17 province hanno registrato meno di dieci casi, mentre altre dieci province hanno registrato più di dieci casi. Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente ci sono 30 pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore l'Algeria ha registrato 354 nuovi casi positivi, otto decessi e 242 guarigioni.(Ala)