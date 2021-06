Energia: presidente kazakho riceve Ad di Lukoil Alekperov, focus su progetti congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato della compagnia petrolifera russa Lukoil, Vagit Alekperov, ha discusso con il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, dei progetti della società nel Paese centroasiatico. "Al capo dello Stato è stato presentato un rapporto sulle attività in corso della compagnia petrolifera in Kazakhstan e le prospettive per l'attuazione di una serie di progetti congiunti nel settore degli idrocarburi nel nostro Paese", si legge in un comunicato. In particolare, Alekperov ha informato il presidente sullo stato di avanzamento dei lavori di esplorazione nei progetti petroliferi Zhenis e Al Farabi, situati nella piattaforma del Mar Caspio. Inoltre, a Tokayev sono state fornite informazioni sul lavoro dell'impianto di lubrificanti Lukoil nella regione di Almaty, lanciato lo scorso anno. Secondo l’Ad dell'azienda, oggi lo stabilimento produce fino a 800 tipi di vari lubrificanti ed esporta prodotti in altri Paesi. Inoltre, Alekperov ha parlato della sua visione dello stato attuale e delle prospettive dei prezzi nel mercato petrolifero mondiale. "Il presidente ha molto apprezzato il contributo dell'azienda russa allo sviluppo del settore petrolifero e del gas in Kazakhstan, rilevando in particolare la sua partecipazione alla realizzazione di importanti progetti di orientamento sociale", si legge nel comunicato. (segue) (Rum)