Kosovo: ambasciatore italiano Orlando, 22 anni fa iniziava la missione Nato Kfor

- Il 12 giugno del 1999 i militari della missione Nato Kfor sono entrati in Kosovo e, un paio di giorni dopo, le truppe italiane sono state dispiegate a Peja per proteggere la popolazione. Lo ha ricordato l'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, scrivendo su Twitter in occasione dell'anniversario degli eventi che hanno posto fine al conflitto della fine degli anni Novanta nei Balcani. "Da allora i nostri uomini e le nostre donne sono impegnate a promuovere un ambiente sicuro per tutti", ha dichiarato l'ambasciatore Orlando. (Alt)