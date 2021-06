Tlc: “Wsj”, la lotta Usa contro il 5G cinese passa dalle minacce agli incentivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta aumentando la pressione per contenere l’espansione della tecnologia cinese 5G all'estero, offrendo incentivi finanziari ai paesi disposti a evitare dispositivi di telecomunicazioni di fabbricazione cinese. Lo rileva il “Wall Street Journal”. Le agenzie per gli affari esteri statunitensi stanno sviluppando laboratori e persino un manuale per aiutare i responsabili politici in luoghi come l'Europa centrale e orientale e nei paesi in via di sviluppo a costruire reti 5G di prossima generazione senza utilizzare apparecchiature di Huawei e altri colossi digitali cinesi. Funzionari statunitensi sentiti dal “Wsj” affermano che intendono anche offrire formazione a politici, governanti e accademici stranieri che sovrintendono all'implementazione delle reti 5G nei rispettivi paesi nei prossimi mesi e anni. A guidare l'iniziativa è il Programma di sviluppo del diritto commerciale del dipartimento del Commercio, la cui missione è far progredire la politica estera degli Stati Uniti collaborando direttamente con i governi stranieri su questioni tecniche e legali. Per aiutare con la formazione, l’amministrazione Usa sta mettendo a punto un manuale di riferimento che include casi di studio su alleati statunitensi come il Regno Unito che hanno adottato restrizioni sulle apparecchiature di telecomunicazione cinesi.(Nys)