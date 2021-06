Usa: "catastrofica" esplosione presso stabilimento chimico nell'Illinois

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stabilimento dell'azienda Chemtool Inc a Rockford, nell'Illinois, è esploso sviluppando un incendio di livello quattro, classificato come "catastrofico" dalle autorità statunitensi per la sua natura esplosiva. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui le unità di emergenza intervenute sul sito del disastro si limiteranno a contenere le fiamme e a lasciare che l'incendio si esaurisca da solo, probabilmente tra diversi giorni. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, 14 giugno: secondo alcuni testimoni, un primo botto è stato udito presso lo stabilimento, seguito da una seconda, più violenta esplosione. La cittadina di Rockton è stata evacuata, così come i 70 dipendenti dello stabilimento, che fortunatamente non sono rimasti direttamente coinvolti. (segue) (Nys)