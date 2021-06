Usa: "catastrofica" esplosione presso stabilimento chimico nell'Illinois (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ore successive si sono verificate ulteriori esplosioni, che hanno ferito un vigile del fuoco; la colonna di fumo causata dall'incendio è visibile da Chicago, ed entro un raggio di un miglio dal sito dell'incendio le autorità hanno sollecitato a rimanere in casa e indossare mascherine. Non è chiaro l'impatto ambientale dell'incidente: Chemtool Incorporated produce grasso ed altri lubrificanti sintetici, ed ha sede a Rockton dal 2009. Nel 2013 l'azienda è stata acquistata da Lubizol Corporation, un altro produttore di sostanze chimiche per applicazioni meccaniche come lubrificanti, fluidi e additivi per motori. Nel 2020 l'azienda ha generato un fatturato di 5,6 miliardi di dollari. (Nys)