Giappone-Vietnam: Covid, Tokyo dona un milione di dosi di vaccino

- Il Giappone donerà un milione di dosi di vaccino contro il coronavirus al Vietnam domani, 16 giugno. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi. Tokyo sta valutando ulteriori donazioni di vaccini anche a Indonesia, Malesia, Filippine e Thailandia nel mese di luglio, ha aggiunto il ministro. "Dopo una valutazione globale della situazione epidemiologica (nel Vietnam), alla sua carenza di vaccini e alle relazioni col Giappone, siamo giunti a questa decisione", ha detto Motegi. Il Giappone fornirà vaccini prodotti da AstraZeneca, che i regolatori giapponesi hanno approvato con riserva per l'impiego domestico, ma che il governo ha deciso di non utilizzare in attesa di ulteriori valutazioni in merito alle reazioni avverse. La fornitura dei vaccini, prodotti su licenza in Giappone, giunge su richiesta del Vietnam, che sinora ha completato il doppio ciclo di vaccinazione su appena l'1,5 per cento della sua popolazione complessiva. (segue) (Git)