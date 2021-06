Giappone-Vietnam: Covid, Tokyo dona un milione di dosi di vaccino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nanocovax, il primo vaccino sperimentale contro il coronavirus sviluppato nel Vietnam, potrebbe ottenere l'approvazione per l'utilizzo di emergenza in quel paese già entro la fine del 2021. Il vaccino è entrato la scorsa settimana nella terza ed ultima fase di sperimentazione clinica, con la prospettiva di contribuire presto allo sforzo di immunizzazione del Paese, che solo il 4 giugno ha autorizzato l'impiego di emergenza del vaccino cinese Sinopharm. Nanocovax, un vaccino a proteine ricombinanti prodotto utilizzando cellule animali, ed è stato sviluppato dalla startup Nanogen Pharmaceutical Biotechnology in collaborazione con la Vietnam Military Medical University. Le sperimentazioni di fase uno sono iniziate a dicembre, e la seconda fase dei test nel mese di febbraio. L'ultima fase dei test clinici coinvolgerà 10mila volontari nel Vietnam, e dovrebbe essere ultimata "nel mese di agosto o settembre", ha dichiarato il manager della ricerca di Nanogen, Do Minh Si. Nanogen ha comunicato di essere già pronta a produrre il siero in massa presso stabilimenti nell'area di Ho Chi Minh City, al ritmo di 100 milioni di dosi l'anno. (Git)