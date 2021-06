Austria-Corea del Sud: Moon auspica rafforzamento relazioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha incontrato ieri il presidente del Consiglio nazionale austriaco, Wolfgang Sobotka, ed ha auspicato un rafforzamento delle relazioni parlamentari tra i due Paesi. Moon e Sobotka hanno discusso questioni relative alle relazioni bilaterali tra Corea del Sud e Austria e fatto il punto degli scambi inter-parlamentari. Sobotka ha elogiato la decisione dei governi dei due Paesi di elevare le relazioni bilaterali allo stato di "partenariato strategico", in occasione dei colloqui tra lo stesso Moon e il cancelliere austriaco, Sebastian Kurtz. Moon, che ha fatto tappa in Austria per una visita ufficiale di tre giorni, è il primo presidente sudcoreano a visitare il Paese da quanto Corea del Sud e Austria hanno istituito formali relazioni diplomatiche, 129 anni fa. (Res)