Usa: dipartimento Giustizia chiede pena di morte per attentatore maratona di Boston

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sollecitato ieri la Corte Suprema a ristabilire la pena di morte a carico di Dzhokhar Tsarnaev, l'unico sopravvissuto tra gli attentatori della maratona di Boston del 2013. La richiesta è giunta tramite un documento di 48 pagine presentato alla Corte dal dipartimento di Giustizia, in cui si chiede di annullare la sentenza della Corte d'appello federale di Boston che aveva revocato la pena capitale. Tsarnaev e suo fratello Tamerlan Tsarnaev, rimasto ucciso in una successiva sparatoria con le forze dell'ordine, uccisero tre persone e ne ferirono 260 tramite un ordigno esplosivo posizionato vicino alla linea del traguardo della maratona di Boston. L'ex presidente Usa Donald Trump aveva presentato ricorso contro l'annullamento della pena capitale ai danni dell'attentatore, oggi 27enne. Durante la campagna presidenziale dello scorso anno, Biden aveva preso pubblicamente posizione contro la pena di morte: una posizione senza precedenti tra i capi dello Stato Usa. Ieri, però, il dipartimento di Giustizia ha preso nuovamente posizione in favore della pena capitale: dal dipartimento e dalla Casa Bianca non è giunto sinora alcun commento in proposito. (Nys)