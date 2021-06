Ue-Usa: oggi a Bruxelles il primo summit dopo sette anni, rilanciare commercio e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma oggi a Bruxelles il summit Unione europea-Stati Uniti, alla presenza del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, della presidente della Commissione Ursula von der Leyen e del presidente statunitense Joe Biden. Una nota del Consiglio europeo riferisce che i leader riuniti per il summit Ue-Usa affronteranno "una serie di questioni di comune interesse": pandemia del Covid-19, clima, commercio e investimenti, affari esteri e valori comuni. "Una stretta unità transatlantica è essenziale per affrontare le sfide di oggi, dalla Cina alla protezione del nostro ambiente", ha dichiarato tramite Twitter von der Leyen, diffondendo nei giorni scorsi una foto di un colloquio avuto a margine del summit del G7 di Carbis Bay con il presidente Usa Joe Biden e l'omologo francese Emmanuel Macron. "Aspetto di dargli il benvenuto a Bruxelles per il primo summit Ue-Usa negli ultimi sette anni", ha aggiunto von der Leyen dopo il colloquio con Biden. Il vertice Ue-Usa è il terzo appuntamento del primo tour europeo di Biden da quando è diventato presidente degli Stati Uniti e il secondo, nello specifico a Bruxelles. Lo scorso fine settimana, infatti, il capo dello Stato Usa è stato in Cornovaglia, nel Regno Unito, per il summit del G7, mentre ieri ha partecipato al vertice della Nato. A concludere il tour europeo di Biden sarà l'incontro previsto domani a Ginevra con il presidente russo, Vladimir Putin. (Beb)