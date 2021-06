© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 15 giugno, molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4270m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: proseguono condizioni anticicloniche con tempo in prevalenza stabile. Nubi irregolari che tuttavia si presenteranno anche in modo diffuso al mattino, accompagnate da qualche acquazzone sul cuneese. A seguire insisteranno solo sulle vette alpine, mentre in pianura padana ben soleggiato. Sole fin dal mattino in Liguria, con solo qualche annuvolamento. Clima caldo con massime intorno ai 30°C in pianura piemontese, inferiori sulla riviera ligure. Afoso un po' ovunque. In Liguria mare poco mosso.(Rpi)