Spagna-Usa: incontro Sanchez-Biden, aggiornare accordo in ramo difesa del 1988

- Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, al quale ha proposto di aggiornare l'accordo nel settore della difesa siglato nel 1988. Sanchez e Biden si sono visti a margine del summit della Nato a Bruxelles. "Abbiamo parlato di come rafforzare i legami in ambito militare tra Stati Uniti e Spagna. Sapete che abbiamo un accordo di difesa bilaterale firmato nel 1988 e il governo spagnolo intende aggiornare quest'intesa", ha detto Sanchez in una conferenza stampa tenuta alla fine del vertice. I due leader hanno discusso anche della situazione in America Latina, dal momento che Sanchez è rientrato di recente dall'Argentina e dal Costa Rica. In particolare, il premier spagnolo e il presidente statunitense hanno discusso di flussi migratori e "della situazione economica in relazione alla pandemia". "Abbiamo deciso di continuare la cooperazione, lavorare e mantenere i contatti", ha osservato il primo ministro spagnolo.(Spm)