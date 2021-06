Asean: ministri della Difesa tengono incontro in videoconferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) terranno colloqui in videoconferenza oggi, 15 giugno, per discutere i temi più pressanti della sicurezza nazionale in un contesto di crescenti tensioni territoriali tra diversi Paesi membri dell'organizzazione e la Cina. L'incontro segue il summit della Nato di ieri a Bruxelles, dove le ambizioni militari di Pechino sono state definite una "sfida sistemica" per l'Alleanza; la ministeriale della Difesa sarà seguita domani da un incontro esteso ai ministri di altri otto Paesi, inclusi Cina, Stati Uniti, Giappone e India. Il Brunei, che quest'anno regge la presidenza di turno dell'Asean, ha pubblicato una breve nota ufficiale sul sito web del suo ministero della Difesa, comunicando che presiederà la sessione virtuale di due giorni ma senza comunicarne l'agenda o la lista precisa dei partecipanti. E' probabile che i colloqui di oggi si concentrino sull'adozione di un Codice di condotta per il Mar Cinese Meridionale, già sollecitata nei mesi scorsi da diversi Paesi dell'Associazione come possibile soluzione alle dispute territoriali con Pechino. (Fim)