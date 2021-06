Guatemala: dipartimento di Stato Usa condanna uccisione attivista Lgbtqi+ Gonzales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa condanna l'assassinio dell'attivista e leader del movimento Lgbtqi+ del Guatemala Andrea González de 28 anos, uccisa a colpi di arma da fuoco nella capitale del paese domenica 13 giugno. "Condanniamo gli oltraggiosi omicidi di donne trans in Guatemala. Questa violenza deve essere indagata e i colpevoli devono essere assicurati alla giustizia. È particolarmente triste che i fatti si siano registrati nel periodo in cui celebriamo il contributo degli attivisti Lgbtqi+ di tutto il mondo in occasione del mese dell'orgoglio trans", ha scritto sul proprio profilo Twitter la sottosegretario ad interim dell'emisfero occidentale del dipartimento di Stato, Julie Chung. Il governo degli Stati Uniti aveva mostrato già indignazione per il caso a poche ore dalla morte di Gonzales. "L'ambasciata degli Stati Uniti in Guatemala sostiene la lotta delle persone Lgbtqi+ e chiede rispetto e tolleranza perché queste persone possano vivere con dignità, inclusione e eguaglianza", aveva detto la rappresentanza diplomatica, evidenziando che la giovane era stata borsista del Programma internazionale della leadership per stranieri (Ivlp) del dipartimento di Stato e come collaboratrice del programma di cooperazione internazionale Usa (Usaid). (Mec)