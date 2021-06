Usa: accusato di aver partecipato alla rivolta del 6 gennaio si candida al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo del New Hampshire, accusato di aver partecipato alla rivolta del 6 gennaio al Campidoglio degli Stati Uniti, sta considerando l’idea di candidarsi al Congresso. Lo ha rivelato l’uomo, che risponde al nome di Jason Riddle, all’emittente “Nbc News”. Strenuo sostenitore dell'ex presidente Donald Trump, Riddle ha detto di essere entrato in Campidoglio il 6 gennaio e di aver bevuto una bottiglia di vino che ha trovato nell'ufficio di un senatore, scattando una foto per immortalare il momento. L’uomo è stato arrestato dal Federal bureau of investigation (Fbi) a febbraio ed è accusato di essere entrato consapevolmente in un edificio soggetto a limitazioni. "Nonostante i miei problemi legali in corso, dovrei vivere la mia vita come voglio, e voglio farlo, quindi perché no?", ha chiesto ironicamente Riddle.(Nys)