Ecuador: nel 2021 migliora efficacia del sistema nella lotta alla corruzione (3)

- "L'Ecuador ha visto casi diffusi di corruzione legata alla pandemia, spesso coinvolgendo forniture per apparecchiature mediche vendute a prezzi gonfiati", allerta il rapporto. Tuttavia "allo stesso tempo, la mobilitazione della società civile contro la corruzione è aumentata in modo significativo e le Ong hanno collaborato con il governo per creare una piattaforma digitale che tenga traccia degli appalti pubblici in conformità con l'Open Contracting Data Standard", conclude la pubblicazione. (segue) (Brb)