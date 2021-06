Germania: Soeder (Csu), no al turismo vaccinale per il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) e primo ministro della Baviera, Markus Soeder, si è opposto con estrema fermezza al turismo vaccinale per il Covid-19 in Germania. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, Soeder ha dichiarato: “Non vogliamo il turismo delle vaccinazioni in Germania”. Queste dichiarazioni fanno seguito alla vicenda che ha coinvolto un centinaio di dipendenti del resort Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. A maggio scorso, il gruppo si è recato in aereo a Monaco di Baviera per farsi vaccinare contro il coronavirus presso l'aeroporto della città. Un medico del posto ha rivelato di essere stato coinvolto nella vaccinazione dei dipendenti del Forte Village, affermando che il governo federale era coinvolto nell'operazione. Tuttavia, il ministero della Salute tedesco ha negato questa ricostruzione. Un'ulteriore smentita è giunta dalla direzione del Forte Village, secondo cui “il governo tedesco non ha organizzato le vaccinazioni” dei dipendenti a Monaco. Per Soeder, casi come questo “non devono accumularsi”. In Germania, vi sono infatti “già abbastanza persone che stanno ancora aspettando” di essere vaccinate contro il Covid-19. Secondo il primo ministro della Baviera, infine, “si deve fare chiarezza” sul caso dei lavoratori del Forte Village e si devono prevedere “regole per far sì che non si ripeta”. (Geb)