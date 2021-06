© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Webinar “Pnrr ed Economia Circolare: nuove opportunità per le imprese” organizzato da Unindustria ed Anima per il sociale nei valori d'impresa, associazione no profit di Unindustria. L’incontro di Unindustria e Anima per il sociale nei valori d'impresa approfondirà lo stato di avanzamento dell’economia circolare in Italia e nel Lazio - ore 15- Premiazione per la vittoria del campionato 2021 di Lazio Women. Alla cerimonia di premiazione della squadra Lazio Women, prima classificata nel campionato di serie B di Calcio Femminile e promossa per la prossima stagione nella massima serie, parteciperà la sindaca Raggi, Ludovica Mantovani (Figc), e il presidente Claudio Lotito. Sala della Protomoteca Campidoglio - Ore 17- Roberto Gualtieri parteciperà all’incontro con i candidati alle primarie del centro sinistra in vista delle prossime amministrative a Roma, presso Spin Time Labs in via S. Croce in Gerusalemme 55 - Ore 17 (Rer)