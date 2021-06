Farnesina: Di Maio incontra direttore generale Aiea, focus su nucleare Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi alla Farnesina il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi. Lo rende noto il ministero degli Esteri. Il titolare della Farnesina ha rinnovato al Dg Grossi l'impegno dell'Italia per la non proliferazione di armi nucleari e l'apprezzamento italiano per l'azione svolta dall'Aieanei confronti dell'Iran al fine di proseguire nel monitoraggio previsto dall'Accordo delle Salvaguardie. Di Maio ha inoltre ribadito l'auspicio italiano per una conclusione positiva dei negoziati in corso a Vienna per il pieno ripristino dell'Accordo nucleare Jcpoa con l'Iran. (Com)