Ucraina: Biden, per aderire alla Nato deve prima risolvere problema corruzione

- L'Ucraina deve risolvere il problema della corruzione e soddisfare altri criteri prima di poter essere presa in considerazione per l'adesione alla Nato. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante la conferenza stampa tenuta al termine della partecipazione al vertice della Nato a Bruxelles. "Devono ancora ripulire il Paese dalla corruzione. Il fatto è che devono soddisfare altri criteri per entrare nel piano d'azione” per entrare nella Nato, ha detto Biden. "Nel frattempo, faremo tutto il possibile per mettere l'Ucraina nelle condizioni di continuare a resistere all'aggressione russa, e non dipenderà solo da me se decideremo o meno che l'Ucraina potrà diventare parte di Nato. Dipenderà dall'Alleanza e da come voteranno anche gli altri Paesi", ha detto il capo dello Stato Usa. (Beb)