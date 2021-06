Ecuador: nel 2021 migliora efficacia del sistema nella lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ecuador ha migliorato la propria efficacia nella lotta contro la corruzione guadagnando un posto nella classifica composta da 15 paesi dell'America latina stilata dall'Americas Society/Council of the Americas and Control Risks. L'indice analizza 14 variabili, tra cui l'indipendenza delle istituzioni legali, la forza del giornalismo investigativo e il livello di risorse disponibili per combattere la criminalità dei colletti bianchi. L'Indice ccc è suddiviso in tre indicatori: capacità giuridica, democrazia e istituzioni politiche e qualità dell'informazione. L'Ecuador è passato dalla nona all'ottava posizione con un miglioramento rispetto a tutti gli indicatori considerati. Complessivamente il punteggio del paese è passato dal 4.19 del 2020 al 4.77 del 2021. (segue) (Brb)