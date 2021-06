Ecuador: nel 2021 migliora efficacia del sistema nella lotta alla corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ecuador, il cui punteggio complessivo è aumentato del 14 per cento dal 2020, ha fatto progressi nella sua capacità di combattere la corruzione. Il Paese ha visto un aumento del 16 per cento nella categoria della capacità giuridica, con aumenti dei punteggi per variabili importanti come l'indipendenza delle agenzie anticorruzione, l'indipendenza e l'efficienza del procuratore capo e l'efficienza giudiziaria", scrivono dall'Americas Society, Council of the Americas and Control Risks. Progressi sono stati evidenziati anche anche sul fronte legislativo. "Nel dicembre 2020, l'Assemblea nazionale ha approvato una legge anticorruzione che modifica il codice penale e incorpora i reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione. L'approvazione da parte parlamento della legge sulla confisca dei beni nel gennaio 2021 è un altro passo positivo, in quanto consente allo stato di recuperare i beni di origine illecita o illecita. L'aumento del 36 per cento dell'Ecuador nella variabile che misura la capacità di combattere la criminalità dei colletti bianchi riflette in parte questi progressi", si legge nello studio. (segue) (Brb)