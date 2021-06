Kosovo: premier Kurti, unificazione degli albanesi resta tra gli obiettivi di Vetevendosje

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unificazione degli albanesi nei Balcani rimane parte del programma del partito di governo in Kosovo, il movimento Vetevendosje. Lo ha affermato il leader del partito e primo ministro kosovaro, Albin Kurti, secondo quanto riportato dall'emittente "Klan Kosova". "La nostra alternativa di governo è la stessa e i nostri obiettivi rimangono gli stessi, ma impieghiamo sempre più modi, sempre più meccanismi e strumenti per raggiungere lo stesso obiettivo, per compiere passi verso l'avvicinamento con la Repubblica d'Albania e aiutare gli albanesi altrove nei Balcani a diventare fattori il più possibile e il prima possibile", ha dichiarato Kurti. (Alt)