- REGIONE- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa insieme all'assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, e al direttore generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, all’inaugurazione del cantiere per la riqualificazione del complesso di edilizia pubblica in viale Giorgio Morandi nel quartiere di Tor Sapienza a Roma - Ore 12- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa alla cerimonia di Premiazione dei Vincitori di Vitamina G, il bando promosso dalla Regione Lazio per dare energia alle idee degli under 35 con un contributo fino a 25 mila euro a fondo perduto. Nel corso dell’iniziativa ci sarà anche la presentazione del portale GenerAzioniGiovani, da domani porta di accesso ufficiale dei giovani del Lazio alle opportunità offerte dalla Regione. Sarà presente Lorenzo Sciarretta, delegato del Presidente della Regione Lazio alle Politiche Giovanili. L’evento si svolge presso il Talent Garden, Via Ostiense 92 a Roma - Ore 18 (segue) (Rer)