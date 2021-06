Brasile: nel 2021 lotta alla corruzione indebolita rispetto al 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, per questi motivi, ha registrato il calo di performance più grande tra i 15 paesi analizzati. Il suo punteggio complessivo è diminuito dell'8 per cento rispetto al 2020. Il calo maggiore si è registrato nella categoria "capacità giuridica" (in calo di quasi il 9 per cento dal 2020). Per lo studio "il paese ha avuto un declino nell'indipendenza sia delle sue agenzie anticorruzione che dell'ufficio del procuratore della Repubblica. L'Indice riflette la nomina da parte dell'amministrazione di Jair Bolsonaro di figure percepite come meno indipendenti al vertice della Polizia federale e della procura", si legge. (segue) (Brb)