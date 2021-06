Nato: Biden, Cina e Russia cercano di seminare zizzania nell’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che Cina e Russia cercano di seminare zizzania nella solidarietà transatlantica. “Stiamo fronteggiando una crisi globale e abbiamo l’opportunità di riaffermare i diritti e i nostri valori", ha detto Biden in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Bruxelles. “Russia e Cina – ha aggiunto – con le loro attività cibernetiche pongono sfide alla sicurezza collettiva. La Nato è unita ed è così che abbiamo affrontato le minacce in passato”. L’inquilino della Casa Bianca ha concluso sottolineando che “tutti (i partecipanti al summit) hanno apprezzato che gli Stati Uniti sono tornati”, in riferimento allo slogan “America is back”, che accompagna le iniziative politiche della sua amministrazione.(Beb)