- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato che l’eventuale morte dell’oppositore russo Aleksej Navalnyj "sarebbe una tragedia”. Parlando al temine del vertice Nato a Bruxelles, l’inquilino della Casa Bianca ha aggiunto: “Secondo me non farebbe altro che danneggiare le relazioni" della Russia "con il resto del mondo" e "con me", ha aggiunto il capo dello Stato Usa.(Beb)