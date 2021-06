Ucraina: Biden, presenza russa in Crimea non esclude adesione alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza della Russia in Crimea non esclude la possibilità per l’Ucraina di aderire alla Nato. Lo ha detto il presidente statunitense, Joe Biden, durante la conferenza stampa al termine del summit dell’Alleanza atlantica a Bruxelles. Quando gli è stato chiesto se la presenza russa in alcune “aree dell’Ucraina” esclude la possibilità concreta di aderire alla Nato, Biden è stato chiaro: "La risposta è no". L'inquilino della Casa Bianca ha aggiunto che le prospettive di adesione di Kiev dipendono esclusivamente dalla capacità di soddisfare i criteri di adesione necessari. (Beb)