Usa: Cdc, 40 per cento della popolazione vaccinata contro il Covid-19

- Più della metà della popolazione degli Stati Uniti - pari a circa 166 milioni di persone - ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 e circa il 40 per cento - 133,5 milioni di persone - è stato completamente vaccinato. E' quanto emerge dai dati pubblicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Quasi l'86 per cento della popolazione di età superiore ai 65 anni ha ricevuto almeno una dose e quasi il 75 per cento è completamente vaccinato. Complessivamente, sono state segnalate 292.099.778 dosi totali somministrate, circa l'81 per cento delle 362.375,765 erogate. Nell'arco delle 24 ore si parla di circa 1,4 milioni di dosi, per una media su settimana di circa 1,5 milioni di dosi al giorno.(Nys)