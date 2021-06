Kosovo: presidente Osmani rimuovo da incarico capo della Commissione elettorale centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani ha firmato oggi il provvedimento di rimozione dall'incarico del presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), Valdete Daka. Secondo Osmani, Daka avrebbe violato "l'integrità e la fiducia dei cittadini". La presidenza del Kosovo ha reso noto che “nell'ultimo processo elettorale, la Commissione è stata polarizzata e le riunioni e le decisioni sono state accompagnate da tensioni mai viste prima”. “In molti casi, il capo della Cec, non è stata in grado di essere indipendente di fronte alle polarizzazioni politiche e non ha dimostrato che il suo processo decisionale è stato guidato dall'interesse del grande pubblico, e quindi ha ha violato l'integrità e la fiducia che i cittadini ripongono nella Cec”, si legge nel comunicato della presidenza. La decisione di congedare formalmente Daka dalla guida della Cec arriva nel contesto della prossima tornata elettorale delle amministrative. Osmani ha nominato il giudice della Corte d'appello, Kreshnik Radoniqi, nuovo capo della Commissione elettorale centrale. (Alt)