Roma: Lupo (M5s), San Basilio esempio concreto azione Raggi su periferie

- "Oggi ho accompagnato, insieme a molti cittadini romani, la nostra sindaca Virginia Raggi alla presentazione del Piano per la rigenerazione urbana del quartiere San Basilio. Un progetto importantissimo, che va a incidere su una zona spesso marcata da episodi di criminalità e di marginalitá, il cui vocabolario è destinato a modificarsi radicalmente". Così in una nota la senatrice del Movimento 5 stelle Giulia Lupo. "Accessibilità, mobilità sostenibile, socialità e recupero del patrimonio abitativo sono le parole chiave del programma di rigenerazione per la rinascita di questo quartiere. Il programma messo in campo da Virginia Raggi punta sulla prossimitá dei servizi, la riduzione del traffico, l'incremento dei legami di vicinato per favorire inclusione sociale e molto altro. È stato davvero stimolante soprattutto dialogare con i residenti e toccare con mano quanto tutto questo sia essenziale per la città di Roma da qui ai prossimi anni. Progetti come questo segnano la differenza sostanziale tra chi si occupa concretamente delle periferie e chi invece è arrivato a visitarle in queste settimane per la prima volta a soli fini di campagna elettorale. Non possiamo permettere che la realizzazione di questo come di altri importanti progetti possa essere messa a rischio da una possibile discontinuità amministrativa. È assolutamente prioritario dare continuità proseguendo l'esperienza dell'amministrazione 5 di Virginia Raggi. Ce la metteremo tutta".(Com)