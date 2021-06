Energia: Unareti, nel 2021 a Milano 100 milioni di euro di investimenti sulla rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi si sono verificati a Milano dei guasti sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica che hanno interessato soprattutto alcune utenze delle vie del centro storico di Milano: Galleria Vittorio Emanuele, via Borgonuovo, via Manzoni, via Marino, via Verdi e Piazza della Scala. Unareti spiega in una nota di aver messo a disposizione tutte le proprie forze per portare a termine gli interventi di ripristino del servizio nel minor tempo possibile. La società si scusa per i disagi che si sono verificati e assicura il massimo impegno per risolvere le problematiche. Per ovviare ai disservizi causati dai repentini cambi di carico e sbalzi di tensione sulla rete dovuti all’aumento dei consumi elettrici, sono necessari ingenti investimenti che richiedono tempi lunghi per la messa a terra. Gli investimenti di Unareti sulla rete di Milano sono passati da 59 milioni di euro nel 2018 a 88 milioni di euro nel 2020, e cresceranno fino a oltre 100 milioni nel 2021 per arrivare a 120 milioni all’anno al 2030. (Com)